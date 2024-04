Criciúma empata com Brusque e é campeão do Catarinense

Vibra, torcedor! O Criciúma empatou com o Brusque, por 1 a 1, em jogo na tarde deste sábado (6), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), e conquistou o título do Campeonato Catarinense. No primeiro jogo, o Tigre também venceu, na ocasião por 2 a 1 e, assim, o empate foi suficiente para ficar com a taça. Esse é o segundo título consecutivo do Criciúma. Meritão. O goleiro Gustavo, contra, fez o gol do Brusque.

O Criciúma, aliás, não teve grande dificuldade para ficar mais perto da taça. Afinal, logo aos dois minutos de jogo conseguiu marcar seu primeiro gol. Higor Meritão recebeu a bola fora da área e decidiu arriscar. O chute saiu forte e ainda desviou em Ianson para morrer no fundo das redes.

O Brusque, portanto, precisava partir para o ataque. Afinal, o resultado que já era contra, com o gol sofrido, ficou pior. Aos 46 do primeiro tempo, o time, aliás, conseguiu o empate. Em jogada confusa, a bola foi cruzada na área. O goleiro Gustavo teve uma falha grave. Quando o arqueiro foi pegar a bola, ele deixou a redonda passar. A zaga tentou tirar, mas chutou em cima do goleiro que marcou contra.

Partida disputada no meio campo

O jogo passou a ficar bastante disputado no meio campo, travado com as equipes se estudando e com tentativas que não resultavam em grandes conquistas. A partida, aliás, terminou de maneira emocionante, com o Criciúma se segurando em campo e o Brusque partindo para o ataque. No entanto, no fim das contas, o Tigre levou a taça pra casa.

O Criciúma agora se prepara para o retorno a Série A do Campeonato Brasileiro. O time tem jogo contra o Juventude, no sábado (13), às 18h30, em casa. Já o Brusque entra em campo contra o Mirassol, na sexta-feira (19), pela Série B.

