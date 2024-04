Torcida do Santos enche Vila Belmiro em treino aberto

A torcida do Santos encheu a arquibancada do estádio da Vila Belmiro para incentivar o time no último treino antes da final do Campeonato Paulista. Afinal, o Peixe venceu o Palmeiras no jogo de ida por 1 a 0 e pode até empatar para conquistar o título. A vitória na primeira partida deixou os torcedores esperançosos para o duelo deste domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

No último treino, a torcida do Santos teve a oportunidade de acompanhar a preparação e incentivar o time. Os torcedores santistas levaram instrumentos musicais, faixas, bandeiras e sinalizadores.

O Santos é o grande com maior jejum de títulos do Paulistão. Afinal, venceu pela última vez em 2016. Na época, foi a oitava final consecutiva do Peixe, que foi tricampeão com Neymar e cia entre 2010-2012 e campeão em 2015, além de vice em 2009, 2013 e 2014. Agora, o time da Baixada Santista tenta evitar o tricampeonato do Palmeiras.

No treino de hoje! pic.twitter.com/h5aouSZAC2 — Santos FC (@SantosFC) April 6, 2024

