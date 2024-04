Tottenham x Nottingham: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que encerra a 32ª rodada do Campeonato Inglês 2023/2024, o Tottenham recebe o Nottingham Forest neste domingo (07), às 14h (horário de Brasília). Com 57 pontos, os Spurs estão em quinto lugar, disputando com o Aston Villa aquela que deve ser a última vaga para a Champions League (depende da confirmação da Uefa se o país terá a aquinta vaga ou se será a Itália que passará a ser G5). O Villa soma 60 pontos, mas com dois jogos a mais.

O Nottingham Forest aparece em 17º lugar, com 25 pontos. Assim, precisa da vitória para se distanciar do grupo, que no momento tem o Luton Town abrindo, com a mesma pontuação, mas com um jogo a mais.

Onde assistir

a partida terá transmissão ao vivo do Star +.

Como chega o Tottenham

Para esta partida, o Tottenham não terá Forster e Sessegnon, machucados, assim como o brasileiro Richarlison. Este, inclusive, sofreu uma pancada no joelho direito no empate em 1 a 1 com o West Ham na última terça. O lesão mostra que a sorte não está sorrindo ao brasileiro. Ficou no banco e não entrou nos jogos da Seleção e contra West Ham entrou no fim e se machucou. Assim, somente deve estar apro para a prõxima rodada. Assim, Timo Werner será o comandante de ataque.

Como chega o Nottingham

TOTTENHAM X NOTTINGHAM FOREST

32ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 7/4/2024, 14h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Bissouma e Sarr; Kulusevski (Johnson), Maddison e Son; Timo Werner. Técnico: Ange Postecoglou

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Neco Williams, Omobamidele, Murillo e Ola Aina; Danilo e Yates; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

Arbitro: Simon Hooper

