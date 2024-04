Com a taça, Grêmio não esquece rival: ‘Tem gente que esqueceu’

Com heptacampeonato gaúcho garantido, o Grêmio aproveitou a festa para não deixar morrer a velha ‘corneta’ sobre o rival, Internacional. O Tricolor, que chegou à sua sétima conquista seguida, agora está a apenas duas do Colorado, ainda o maior campeão gaúcho de todos os tempos. E, se a busca é por ultrapassar o rival daqui a alguns anos, a atual seca dos vermelhos é razão de festa para o lado azul de Porto Alegre.

Institucionalmente, o Grêmio já começou a galhofa minutos após o apito final. Com a imagem do troféu do Gauchão, o clube postou uma mensagem explicando o verbete ‘troféu’. A mensagem dizia: “No dicionário: Taça, placa ou outro objeto que recebem os vencedores. É bom explicar, tem gente que pode ter esquecido”. A zoeira, afinal, se explica pelo fato dos colorados não levantarem a taça do Estadual desde 2017.

Este sétimo título gaúcho marca o segundo hepta da história do Grêmio. O primeiro foi entre os anos de 1962 e 1968, logo no começo da etapa unificada do Campeonato Estadual. Até o começo daquela década, apenas um time de cada região do estado disputava a competição, o que impedia disputas diretas entre gremistas e colorados.

Neste sábado (6), o Grêmio bateu o Juventude por 3 a 1, na Arena, para sagrar-se campeão. A vitória veio após um empate em Caxias do Sul, no fim de semana anterior, em 0 a 0.

