Neste domingo (7/4), no Mineirão será conhecido o campeão mineiro de 2024. Cruzeiro e Atlético se senfrentam às 15h30 (de Brasília) e como empatou na ida (2 a 2) e tem a melhor campanha, a Raposa joga pelo empate. Assim, terminaria com a hegemonia do Galo, atual tetracampeão. Para acompanhar o duelo, confira a programação da Voz do Esporte, que fará a sua cobertura mais do que especial, começando com um esquenta às 14h. Com a bola rolando, a narração é de Aldo Luiz.