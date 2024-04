Napoli vence o Monza e ainda sonha com a Champions

Em jogo de seis gols, o Napoli, atual campeão, derrotou o Monza por 4 a 2, fora de casa, neste domingo (07). Os gols napolitanos foram marcados por Oshimen, Napolitano, Zielinski e Raspadori, enquanto Duric e Colpani anotaram para os mandantes.

Com assistência de Zerbin, Djuric abriu o placar logo aos nove, abrindo 1 a 0 para o Monza, placar que permaneceu até o intervalo. No entanto, o Napoli voltou avassalador para o segundo tempo, com Ngonge tendo gol anulado logo aos quatro. Mas não fez falta. Afinal, Osimhen empatou pouco depois, Politano virou aos 12 e Zielinski ampliou aos 16. Colpani descontou no minuto seguinte, mas Raspadori, no primeiro toque na bola, deu números finais aos 23. Uma “chuva de gols” em poucos minutos.

Napoli ainda na briga por vaga à Champions

Com o resultado, o Napoli subiu para a sétima colocação, agora com 48 pontos. Dessa forma, os napolitanos ainda sonham com uma vaga no G4, mas não é fácil. Afinal, o último time do G4 é o Bologna, com dez pontos a mais e o mesmo número de partidas. Os três primeiros são Internazionale (79), Milan (68) e Juventus (59). O vice-líder já jogou na rodada.

Entre Bologna e Napoli, aparecem Roma e Ataltanta, com 55 e 50 pontos, respectivamente. A Loba já jogou na rodada, mas a Dea tem apenas 29 jogos. O Monza, por sua vez, é apenas o 11º, com 42 pontos. Dessa forma, a equipe da Lombardia tem chances remotas de queda, mas também de vaga em competição europeia.

No próximo domingo (14), o Napoli recebe o Frosinone, às 14h (horário de Brasília), às 07h30. Na véspera, o Monza irá visitar o Bologna, às 15h45, no mesmo fuso.

Jogos da 31ª rodada do Italiano

Sexta-feira (5/4)

Salernitana 2×2 Sassuolo

Sábado (6/4)

Milan 3×0 Lecce

Roma 1 x 0 Lazio

Empoli 3 x 2 Torino

Domingo (7/4)

Frosinone 0 x 0 Bologna

Monza 2 x 4 Napoli

Verona x Genoa – 13h

Cagliari x Atalanta -13h

Juventus x Fiorentina – 15h45

Segunda-feira (8/4)

Udinese x Inter de Milão – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Napoli vence o Monza e ainda sonha com a Champions apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.