Corinthians pode ter mudanças contra o Nacional

Após empatar em 1 a 1 com o Racing (URU) na estreia na Sul-Americana, o Corinthians pode ter mudanças para a segunda rodada, contra o Nacional (PAR). A bola vai rolar nesta terça-feira (09), às 19h, na Arena. O treinador António Oliveira tem usado a semana “cheia” para fazer testes. Afinal, o Timão não terá uma semana completa para treinos por pelo menos dois meses a partir de agora.

Inclusive, Oliveira estuda colocar Fausto Vera no lugar de Breno Bidon. Já no ataque, Romero pode aparecer no lugar de Yuri Alberto. Fato é que Maycon, em recuperação de lesão, ainda não joga. Mas o banco de reservas pode ter nomes como Paulinho, que voltou a jogar no amistoso contra o Londrina. Outro com chance de estar na relação é Igor Coronado, em fase final de recuperação de lesão.

Panorama na Sul-Americana

Assim, a provável escalação do Corinthians tem Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro e Wesley; Romero e Yuri Alberto. O Timão está no grupo F da Sul-Americana, que tem ainda o Argentinos Jrs.

Na primeira rodada, além do empate do Corinthians, o Argentinos Jrs venceu o Nacional por 3 a 2. O primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar avança para um playoff contra um terceiro colocado da fase de grupos “rebaixado” da Libertadores.

Na primeira partida da Sul-Americana de 2024, vale lembrar, o Corinthians entrou em campo com Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Breno Bidon, Raniele, Wesley e Rodrigo Garro; Pedro Raul e Yuri Alberto. Entraram: Cacá, Fausto Vera, Bidu, Romero e Pedro Henrique Konzen.

