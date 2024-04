Udinese x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão tem novo desafio rumo ao 20º título. A Nerazzurri visita a Udinese, nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), pela 31ª rodada. Com 11 pontos de vantagem, a equipe da região norte da Itália pode aumentar a diferença sobre o arquirrival Milan e colocar uma mão na taça.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do canal ESPN 4 na TV fechada e da Star + na plataforma de streaming.

Como chega a Udinese?

A Udinese tem uma dura missão na luta contra o rebaixamento. Afinal, a Bianconeri está apenas dois pontos a frente da Frosinone, primeira equipe dentro da zona da degola. Para a partida contra o líder do campeonato, o técnico Gabriele Cioffi não conta com o atacante Lucca, que está suspenso. Já Deulofeu e Ebosse se recuperam de lesão e também desfalcam o time.

Como chega a Inter de Milão?

A Inter de Milão tenta juntar os cacos após a eliminação na Liga dos Campeões. A Nerazzurri já faz a contagem regressiva pelo título, afinal, tem 11 pontos de vantagem para o vice-líder Milan e pode aumentar a diferença para 14, com sete rodadas ainda em disputa. O técnico Simone Inzaghi não deve fazer muitas mudanças e tem apenas os desfalques do zagueiro De Vrij e do lateral Cuadrado.

Udinese x Inter de Milão

Campeonato Italiano – 31ª rodada

Data e horário: 08/04/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Bluenergy Stadium, em Udine, Itália

Udinese: Okoye; Nehuen Pérez, Bijlol e João Ferreira; Kamara, Samardzic, Lovric, Walace e Pereyra; Success e Thauvin. Técnico: Gabriele Cioffi

Inter de Milão: Sommer; Bastoni, Pavard e Acerbi; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoglu e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Marco Piccinini

Assistentes: Mauro Vivenzi e Dario Cecconi

VAR: Marco Serra

