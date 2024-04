Thiago Silva marca, mas Chelsea fica no empate com o Sheffield United

O Chelsea mostrou mais uma vez a sua instabilidade na temporada. Neste domingo, levou um gol nos acréscimos e ficou no empate em 2 a 2 com o lanterna Sheffield United, fora de casa. Thiago Silva e Madueke marcaram os gols dos Blues, enquanto Bogle e McBurnie deixaram tudo igual.

Com o resultado, o Chelsea permanece na nona colocação do Campeonato Inglês, agora com 44 pontos. Já o Sheffield United mantém seu calvário na competição na última posição, com apenas 16 conquistados.

LEIA TAMBÉM: United e Liverpool empatam em jogaço. Arsenal na liderança inglesa

O Chelsea entrou em campo tranquilo, mantendo a marcação alta e fazendo pressão no Sheffield. Logo aos dez minutos, Gallagher bateu escanteio, a defesa ficou só olhando, e Thiago Silva apareceu sozinho para tocar para o fundo da rede. Apesar do gol, os Blues tinham dificuldade de controlar a partida diante do frágil adversário, que está virtualmente rebaixado, na lanterna da Premier League. Em saída errada do zagueiro brasileiro, quase saiu o empate aos 21 minutos.

O Sheffield passou a gostar do jogo e a frequentar o campo defensivo dos Blues, mas faltava acertar o último passe. E quando saiu, foi uma assistência de gênio. Gustavo Hamer pegou a bola na intermediária e lançou Bogle. O ala fez a ultrapassagem às costas de Cucurella e, mesmo com a opção de cruzamento, decidiu bater direto e fez o gol de empate, no contrapé de Petrovic. Depois da igualdade, os anfitriões melhoraram e tiveram mais volume de jogo, ficando mais perto de chegar ao segundo gol que o adversário.

Chelsea leva gol nos acréscimos

Com a mesma empolgação que terminou o primeiro tempo, o Sheffield voltou do intervalo pressionando o Chelsea em seu campo. Jogando mais solto até pela situação caótica na tabela de classificação, a equipe da casa deixou a responsabilidade para os Blues. Até então atuando de forma modorrenta e descompromissada, os Blues decidiram acelerar a partida. Após roubada de bola no meio de campo, Palmer acionou Madueke pela direita. O jogador inglês entrou na área, cortou para o meio e bateu firme para marcar o segundo aos 21 minutos. Não demorou muito para Palmer obrigar o goleiro Grbic à grande defesa.

O jogo voltou a ficar morno. Sem nada a perder, o Sheffield foi para cima, mas esbarrava em suas próprias limitações técnicas. Dessa maneira, apostou nas jogadas aéreas para tentar surpreender o Chelsea. Assim, conseguiu até então a melhor chance no segundo tempo, já aos 40 minutos. Em cobrança de escanteio, Robinson cabeceou no cantinho. De mão trocada, Petrovic salvou os Blues. Na base do abafa, o time da casa chegou ao empate aos 48. Após bola lançada na área, a zaga não conseguiu cortar e Archer desviou de cabeça. McBurnie, sozinho, tocou na saída do goleiro.

Na próxima rodada, o Sheffield United visita o Brentford, às 11h (de Brasília), do próximo sábado. Já o Chelsea recebe o Everton, na segunda-feira, dia 15 de abril, às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Silva marca, mas Chelsea fica no empate com o Sheffield United apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.