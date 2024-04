Tottenham bate Forest e volta ao G4 da Premier League

Com boa atuação, principalmente no segundo tempo, o Tottenham, em casa, fechou a 32ª rodada inglesa com boa vitória sobre o Nottingham Forest, por 3 a 1, neste domingo (7/4). O time londrino começou em cima, saindo na frente num gol contra do zagueiro o ex-Corinthians Murillo. Cedeu o empate no primeiro tempo, gol de Chris Wood. Depois quase levou a virada, pois o mesmo Wood perdeu um gol inacreditável. Contudo, na etapa final, os Spurs confirmaram a vitória com gols de Van de Ven e Pedro Porro.

Com 60 pontos, o Tottenham segue na briga por uma vaga à Champions, em quarto lugar, ao lado do Aston Villa, mas melhor saldo. O Nottingham segue no desespero. Tem 25 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas o Luton Towm, primeiro dentro, tem os mesmos 25 pontos, atrás apenas no saldo. Contudo, vale lembrar que o Nottingham perdeu quatro pontos por não cumprir o fair play financeiro imposto pela federação inglesa.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Tottenham despacha a zebra

O jogo teve dois momentos distintos no primeiro tempo. Durante 20 minutos, o Tottenham foi muito superior, construindo várias grandes chances e se chegando ao gol ao 15 minutos. O ex-corintiano Murillo tentou cortar e marcou contra. Porém, quando o Nottingham chegou ao empate, aos 27, com o atacante neo-zelandês Chris Wood se antecipando ao marcador e concluindo cruzamento de Elanga. O jogo mudou. O Tottenham sentiu o gol, deixou de atacar com qualidade e passou sufoco. Só não levou a virada por causa da imperícia de Wood, que pegou uma sobra do goleiro Vicario, livre e errou o gol, acertando a trave.

No segundo tempo, o Tottenham voltou a ficar na frente aos oito minutos. Após escanteio pela direita, rolou boa troca de passes. A bola chegou em Son que rolou para Van der Ven mandar uma bomba no ângulo. Aos 13, os londrinos ampliaram. Desta vez a jogada foi pela esquerda e o cruzamento chegou até Pedro Porro. O espanhol fuzilou o gol de Sells: 3 a 1. O Nottingham não teve forças para buscar o empate. Dessa forma, segue com grande risco de rebaixamento. O Tottenham está bem na briga por um lugar na próxima Champions.

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (6/4)

Crystal Palace 2×4 Manchester City

Wolverhampton 1×2 West Ham

Everton 1×0 Burnley

Aston Villa 3×3 Brentford

Fulham 0x1 Newcastle

Luton Town 2×1 Bournemouth

Brighton 0x3 Arsenal

Domingo (7/4)

Manchester United 2×2 Liverpool

Sheffield 2×2 Chelsea

Tottenham 3×1 Nottingham Forest

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Tottenham bate Forest e volta ao G4 da Premier League apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.