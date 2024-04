Internacional recebe sondagem por atacante emprestado ao Vasco

O Internacional recebeu uma sondagem pelo atacante David, do Vasco. O jogador, que está emprestado ao clube carioca até o fim deste ano, foi procurado por clubes da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, de acordo com informações do portal “GZH”. Entretanto, o jogador segue nos planos do Gigante da Colina.

Veja as últimas notícias do Vasco!

O clube não foi revelado pela reportagem. A sondagem recebida pelo Internacional gira em torno de US$ 3 milhões de dólares (R$ 15,2 milhões na cotação atual). Assim, o valor agradou a diretoria colorada. Entretanto, o Vasco tem preferência no negócio e não pretende abrir mão do jogador. David, de 28 anos, foi contratado pelo Vasco por empréstimo até o fim deste ano. O jogador soma três gols e uma assistência em 13 jogos disputados pelo clube carioca. Ele teve passagens por Fortaleza, Vitória, Cruzeiro e São Paulo. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

