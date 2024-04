Rossi recebe homenagem por recorde com camisa do Flamengo

Antes da final do Flamengo contra o Nova Iguaçu, o goleiro Rossi ganhou uma homenagem da diretoria. Assim, ele recebeu uma placa para celebrar o seu recorde de 1.134 minutos sem levar gol. Com isso, ultrapassou Cantarelle e se tornou o arqueiro que mais tempo passou sem ser vazado na história do Flamengo. A marca (959 minutos) persistia desde 1979.

O período de baliza “fechada” de Rossi terminou quando o goleiro levou um gol na terça-feira (2/4), no empate em 1 a 1, com o Millonarios, pela Libertadores.

Rossi é um dos titulares do Mengo na final do Cariocão-2024. O Rubro-Negro faz a partida de volta contra o Nova Iguaçu com grande vantagem, pois venceu na ida por 3 a 0. Assim pode até perder por três gols que ainda assim será campeão carioca porque tem melhor campanha. Se for campeão, vai recuperar assim a hegemonia que perdeu nos últimos dois anos para o Fluminense.

Já o Nova Iguaçu pela primeira vez em sua história chegou na final do Carioca.

