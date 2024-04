Galeno faz contra e a favor, e Porto perde no Português

O Porto frustrou os seus torcedores neste domingo (7) ao perder por 2 a 1 para o Vitória de Guimarães em pleno Estádio do Dragão. O resultado praticamente afastou a equipe do técnico Sergio Conceição da disputa pelo título do Campeonato Português. Galeno (contra) e Jota Silva marcaram os gols do time visitante. O próprio brasileiro anotou o de honra dos anfitriões.

A derrota mantém o Porto na terceira colocação, com 58 pontos, a 13 do líder Sporting, que ainda tem um jogo a menos. O Vitória de Guimarães encostou no adversário deste domingo na tabela de classificação, chegando a 56, na quinta posição.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Português. O Porto joga novamente em casa, desta vez contra o Famalicão, às 14h (de Brasília). Já o Vitória de Guimarães encara o Farense, às 11h30.

O primeiro gol da partida foi de Galeno, mas contra o próprio patrimônio. Após cobrança de falta de Handel, o brasileiro subiu junto aos zagueiros para tentar afastar a bola, mas mandou contra.

Após o Porto quase empatar com Alan Varela, o Vitória de Guimarães ampliou aos 32. Jota Silva recebeu em velocidade, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro.

Galeno faz a favor do Porto no fim do primeiro tempo

O Porto diminuiu no fim do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Galeno invadiu a grande área e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro. Dessa vez, o gol do brasileiro foi a favor.

A situação do Porto ficou mais complicada aos 24 minutos do segundo tempo. O zagueiro Pepe ficou revoltado com a marcação a favor do Vitória de Guimarães e reclamou com o árbitro. Assim, acabou levando o cartão vermelho e foi para o vestiário mais cedo.

