Bruno Henrique exalta o ‘perde e pressiona’ do Flamengo

Um dos remanescentes da histórica equipe de 2019 do Flamengo, Bruno Henrique entrou no segundo tempo da final contra o Nova Iguaçu, neste domingo (7), no Maracanã, e marcou o gol do título. Logo após a partida, antes da mesmo da cerimônia de premiação, o atacante, falou sobre o sistema defensivo intransponível dos titulares durtante a campanha. O único gol sofrido, diante da própria equipe da baixada fluminense, foi com os reservas em campo.

“Temos um estilo de jogo, que é o ‘perde, pressiona’. Onde estiver o jogador desarmado, seja em que parte for do campo, a marcação começa ali. Isso facilita os defensores e nos ajuda a imprimir um ritmo forte de maração em todos os jogos e teve esse resultado no Estadual”, celebrou.

Bruno parabeniza o grupo

Capitão do time a partir do momento em que entrou em campo, o atacante, um dos mais queridos do elenco, aproveitou, por fim, para exaltar a determinação do grupo em voltar a ser campeão após 2023, quando o clube perdeu todas as competições que disputou.

“Estou feliz pelo tíutulo pelo gol, mas importante é o coletivo. Desde 8 de janeiro, quando nos apresentamos, o Tite falou para focar no que vinha pela frente. Em resumo, o primeiro era o carioca e Graças a Deus conseguimos chegar. Vencemos com grandes espetáculo, não perdendo jogo algum e sem levar gol. O grupo está todo de parabéns”, concluiu.

