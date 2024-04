Palmeiras vence o Santos e é tricampeão paulista

O Palmeiras é tricampeão paulista! O Alviverde venceu o Santos por 2 a 0, neste domingo (7), no Allianz Parque, e assim conquistou o título estadual pela 26ª vez em sua história. Raphael Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno, marcaram os gols que garantiram o título palmeirense. O último tricampeonato do Verdão aconteceu há 90 anos.

No jogo de ida, o Santos venceu por 1 a 0. Assim, o Peixe tinha a vantagem do empate para voltar a conquistar o título estadual após oito anos. Já para o Palmeiras, restava vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por dois gols para sagrar-se campeão. O Verdão foi superior e dessa forma conseguiu o resultado necessário durante os 90 minutos.

Após a conquista o título estadual, o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (11), às 21h (de Brasília), contra o Liverpool, do Uruguai, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Santos volta a jogar somente na estreia na Série B, dia 19, em horário a confirmar, contra o Paysandu, na Vila Belmiro.

Palmeiras sai na frente com gol de pênalti (polêmico)

Em desvantagem após perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Palmeiras se impôs diante da própria torcida e pressionou o Santos desde o início da partida. Assim, o Alviverde quase abriu o placar aos nove minutos com Mayke, mas Gil salvou o time santista. O Peixe, por sua vez, quase não teve a bola nos pés e pouco atacou, mas assustou em chute de Pituca. E foi só.

Era questão de tempo para o Palmeiras abrir o placar. De tanto insistir, o Verdão chegou ao gol aos 33 minutos. Endrick aproveitou uma desatenção da defesa santista, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro João Paulo. O árbitro Raphael Claus não marcou, mas mudou de ideia após interferência do VAR. Raphael Veiga não titubeou e estufou as redes.

Santos sente pressão, e Palmeiras é tricampeão paulista

A decisão do Paulistão chegou em aberta para os últimos 45 minutos. Em ritmo frenético, Palmeiras e Santos protagonizaram lances perigosos nos primeiros 15 minutos. O Alviverde assustou em investidas com Flaco López, mas não acertava o alvo. O Peixe, por sua vez, até acertou o alvo, mas parou no goleiro Weverton. E quando a bola passou do goleiro palmeirense, Mayke tirou em cima da linha.

A tensão tomou conta do Allianz Parque. O Palmeiras, no ardor da partida, mostrou que de fato é campeão. Piquerez recebeu pela esquerda e cruzou na segunda trave para Flaco López, que ajeitou de cabeça para Aníbal Moreno ampliar o placar. Em desvantagem, o Santos tentou pressionar na reta final na base do desespero, mas não conseguiu evitar o vice-campeonato diante dos palmeirenses.

Palmeiras 2 x 0 Santos

Campeonato Paulista – Final – Jogo de volta

Data: 07/04/2024

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Luan, min. 24’/2ºT), Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos, min. 0’/2ºT), Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Lázaro (Luis Guilherme, min. 19’/2ºT), Endrick (Marcos Rocha, min. 25’/2ºT) e Flaco López (Rony, min. 38’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Santos: João Paulo; Aderlan (JP Chermont, min. 19’/2ºT), Joaquim, Gil e Felipe Jonatan (Hayner, min. 18’/2ºT); João Schmidt, Diego Pituca (Wesley Patati, min. 40’/2ºT) e Giuliano; Otero (Pedrinho, min. 29’/2ºT), Guilherme e Morelos (Julio Furch, min. 18’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Gols: Raphael Veiga, aos 33′ do 1ºT (1-0); Aníbal Moreno, aos 21′ do 2ºT (2-0)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Endrick e Mayke (PAL); Gil, Aderlan e Morelos (SAN)

