Um dos heróis do título do Atlético, Saravia comenta golaço no Mineirão

Autor de um dos gols do título do Atlético-MG, neste domingo (7), o lateral-direito Renzo Saravia comemorou a conquista e, claro, seu tento marcado no Mineirão. No Galo desde 2023, foi seu primeiro com a camisa atleticana.

“Não sou artilheiro, mas já fazia algum tempo que não marcava e nesta final fiz um gol, muito feliz pelo momento. No segundo tempo tivemos tranquilidade para virar. O técnico (Milito) nos ajudou a buscar um jogo melhor, estivemos tranquilos para vencer, estivemos muito focados e com muita calma”, disse.

Ele também foi perguntado sobre a dificuldade de enfrentar um estádio com 100% de torcedores do Cruzeiro. Para ele, o foco do elenco foi fundamental para superar tal obstáculo.

“Muito focados. Sabemos que tínhamos empatado em casa e que era um campo muito difícil. Viemos com uma força interior, da torcida que nos ajudou no nosso estádio. Tentamos jogar e conseguimos fazer os gols”, finalizou.

