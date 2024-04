Campeão pelo Atlético, Milito comemora primeiro título da carreira

Campeão pelo Atlético-MG apenas duas semanas depois de ser anunciado, o técnico Gabriel Milito conquistou seu primeiro título na carreira – em sua terceira partida pelo novo clube. E, em entrevista coletiva após a conquista do Campeonato Mineiro, ele elogiou o elenco e falou sobre os motivos ao pentacampeonato.

“Acreditar na vitória foi o principal fator que fez o Atlético ganhar o título. Competir e jogar a partida, bola a bola, ter controle emocional e jogar a final”, revelou.

O argentino fez três mudanças ao mesmo tempo após o empate do Atlético na etapa final. Ele tirou Bruno Fuchs, Otávio e Battaglia e colocou, assim, uma formação ofensiva, com as entradas de Eduardo Vargas, Gustavo Scarpa e Igor Gomes. A virada veio pouco depois, com Hulk cobrando pênalti.

Segundo Milito, tais substituições mostram a força do plantel atleticano.

“Os jogadores que entraram, entraram muito bem. Encontramos resposta positiva em todos eles. Para conseguir coisas importantes precisamos jogar muito em equipe”, avaliou.

Após o título, a chave do Atlético se vira, então, para a disputa da Libertadores. O comandante, aliás, já pensa no próximo compromisso, contra o Rosário Central, na quarta-feira (10), às 19h (de Brasília). O jogo, válido pela segunda rodada da fase de grupos, será na Arena MRV.

“Vamos comemorar um pouco hoje e amanhã e, rapidamente, já temos que descansar para sermos competitivos na Libertadores”, finalizou.

