Multicampeão, Abel Ferreira faz declaração de amor ao Palmeiras

Tricampeão paulista, o técnico Abel Ferreira afirmou, na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, neste domingo (7), no Allianz Parque, que a emoção pela conquista não foi a única deste dia. Antes do jogo, a torcida o homenageou, assim como fez com a comissão técnica e os jogadores. E o carinho tocou seu coração tanto quanto o histórico tricampeonato, que o clube não conseguia há 90 anos.

“Fiquei emocionado com o que o nosso torcedor nos fez ao mesmo nível do que o com titulo. Não estou aqui pra ser melhor do que ninguém. Só melhor que eu mesmo, aprender com os jogadores e com o futebol brasileiro. Meu coração transbordou de amor. Eles dizem que me amam, eu também os amo. Obrigado de coração”, dereteu-se o técnico.

Abel destaca maturidade do grupo

Este foi o décimo título de Abel no comando do Palmeiras. Com a marca, ele se iguala a Oswaldo Brandão como o maior vencedor da história do clube. De acordo com o treinador, o desafio de manter o time sendo campeão ano após ano fica mais fácil por conta das características do grupo.

“Destaco a ambiução e a fome da equipe em ganhar títulos. Há respeioto pelo treinador e entre eles. Bom ambiente no clube e no elenco. Aqui não prendemos ninguém. Os que estão aqui estão porque querem. Por isso que conseguimos criar boa harmonia. Depois, paixão e amor por competir e ganhar títulos. Dificil manter o sarrafo. Mas o merito maior é não se deslumbrar quando ganha e ir ladeira abaixo quando perde”, concluiu.

