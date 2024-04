Fábio Carille tratou de valorizar a campanha do vice-campeonato do Santos no Paulistão após a derrota para o Palmeiras neste domingo (7), no Allianz Parque.

O treinador, escolhido para comandar o processo de reconstrução do Peixe depois do rebaixamento inédito para a Série B do Brasileiro, frisou a resposta satisfatória do elenco em meio ao pouco tempo de trabalho.

“Lá no começo muitos não imaginavam que o Santos poderia chegar onde chegou. Mas aí começou o campeonato e acreditamos que sim pelas partidas que fizemos, pela ideia de jogo, em que os jogadores deram uma resposta positiva. Tenho orgulho enorme desse elenco, de tudo o que aconteceu até agora. Estamos conscientes do que fizemos e ainda podemos fazer”, iniciou.

“Estamos buscando algumas situações, não tivemos pré-temporada. Jogo atrás de jogo, fazendo algumas experiências. Tenho mais consciência do que o grupo pode fazer em um jogo. Ninguém gosta de perder, mas temos de ser realistas. Feliz com tudo o que aconteceu agora, mas a nossa temporada é muito promissora”, acrescentou.

Carille aponta polêmica, mas admite vacilo defensivo

Ao analisar a partida no Allianz Parque, Carille destacou o lance que originou o pênalti do goleiro João Paulo em Endrick quando o placar estava zerado. O treinador reclamou que a bola estava rolando quando Weverton fez o lançamento para o ataque.

“Vieram informações que no primeiro gol a bola estava rolando (quando Weverton dá o lançamento para Endrick) e o VAR não entrou em ação, é estranho isso, algumas coisas que nos deixam muitas dúvidas. Apesar de também termos dado mole lá atrás”, apontou Carille.

Vice-campeão paulista, o Santos passa a dar foco total à Segunda Divisão do futebol brasileiro. A estreia alvinegra será como mandante, diante do Paysandu, em data ainda a ser definida pela CBF.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Carille reclama de lance que resultou em pênalti e valoriza vice do Santos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.