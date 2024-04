Marcelo Teixeira valoriza vice do Paulistão: ‘É uma reconstrução’

O Santos perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras neste domingo (07), no Allianz Parque, e ficou com o vice do Campeonato Paulista. Após a partida, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, concedeu entrevista coletiva, se emocionou e parabenizou todo o elenco pela entrega durante toda a competição. Para o mandatário, o Alvinegro Praiano perdeu o título nos detalhes.

“Quero dar parabéns aos nossos atletas. Afinal, é uma reconstrução. Nós tivemos quatro meses para conseguir dois objetivos no ano, que eram alcançar a Copa do Brasil de 2025 e chegar a uma final. Agora vamos para o terceiro objetivo do ano que é o Campeonato Brasileiro. O time está muito focado, perdemos, mas saímos de cabeça erguida principalmente pela atuação da equipe. Tivemos uma atuação importante na Vila e aqui perdemos nos detalhes, mas vamos conversar com os jogadores, pois estão todos de parabéns”, disse Marcelo Teixeira.

Marcelo Teixeira acredita que o torcedor foi resgatado mesmo com o vice

Contudo, na sequência, o presidente falou sobre o sentimento do adepto santista. Além disso, falou que o Peixe estava precisando desse resgate para o torcedor voltar a acreditar.

“O santista precisava desse resgate. Volta a dar confiança, volta a estar em seu devido local, que é a disputa de campeonato. O santista teve a chance de mostrar a camisa para o Brasil e o mundo, no maior estadual do Brasil. Aliás, deixamos para trás equipes fortes. Todas queriam estar onde o Santos está. Primeiro, o vice precisa ser comemorado, queremos comemorar, o Santos cai de pé. O Santos lutou, vamos continuar essa briga. Queremos recolocar o Santos em seu devido lugar. Tivemos um apoio impressionante. O santista está ao lado do clube. A reconstrução dura, difícil. Vamos muito firmes, muito fortes. O santista hoje está comemorando”, finalizou.

