Ex-atacante do Real Madrid detona Mourinho: ‘Completamente acabado’

O vitorioso treinador José Mourinho recebeu impactantes críticas do ex-atacante Antônio Cassano. O aposentado jogador teve passagens por Real Madrid e grandes clubes da Itália como Inter de Milão, Milan e Roma. Por sinal, o último trabalho do comandante português, na equipe da capital, foi o principal ponto de reclamação do ex-jogador.

Em entrevista ao canal italiano ‘Rai’, Cassano afirmou que Mourinho está ultrapassado. Afinal, utilizou como argumentou que, após a sua demissão em janeiro, a Loba cresceu de rendimento.

“Como treinador, Mourinho está completamente acabado. Ele já não consegue treinar. Está fazendo o mesmo há 10 anos”, declarou o ex-atacante.

Após a saída do técnico português, a Roma fechou com um grande ídolo, o volante Daniele De Rossi para substituí-lo. Uma opção de pouco risco pelo baixo salário. Além disso, caso a tentativa não fosse positiva, a possibilidade da saída do inexperiente treinador não traria grandes prejuízos financeiros ao clube.

Roma evolui após mudança de comando técnico

No entanto, a equipe da capital vem de crescimento de desempenho e bons resultados desde a mudança no comando técnico. Isso porque desde a demissão de Mourinho, em janeiro, foram 15 partidas. Neste período são dez triunfos, três empates e apenas duas derrotas.

No Campeonato Italiano, atualmente a Loba se encontra na quinta colocação. Assim, no momento garante vaga para a Liga Europa, mas ainda está vivo na briga pela classificação na próxima edição da Liga dos Campeões. Afinal, está em desvantagem de três pontos para o primeiro time dentro do G4, o Bologna, com 55.

Já sob o comando de De Rossi, a Roma garantiu a vaga nas quartas de final da Liga Europa ao superar o Brighton, da Inglaterra. Em dois jogos, o time italiano passou de fase no torneio com um placar agregado de 5 a 0.

Mourinho sofreu críticas de jogadores da equipe italiana

Cassano ainda demonstrou indignação por algumas escolhas do técnico português com relação ao time titular.

“Ele não deixa Leandro Paredes jogar e preferia o Edoardo Bove ao Lorenzo Pellegrini. De Rossi deu à Roma a convicção de que é uma equipe forte, está fazendo um trabalho extraordinário”, detalhou o ex-atacante italiano.

Depois da demissão de Mourinho, tanto Paredes como Pellegrini fizeram críticas a Mourinho. O meio-campista argentino destacou que suas características se encaixam mais com o estilo de De Rossi. Enquanto isso, Pellegrini frisou que havia incompatibilidades entre as suas valências e as ideias do treinador português.

