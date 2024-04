A Conmebol definiu o árbitro que apitará a partida entre Fluminense e Colo-Colo (CHI) pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Afinal, o venezuelano Jesús Valenzuela será o profissional à frente do confronto que acontece nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Na temporada passada, o árbitro esteve em dois jogos do Tricolor na campanha do título inédito do torneio continental. Dessa forma, ele Ele apitou o jogo contra o Olimpia, no Paraguai, em que o time carioca venceu por 3 a 1 e garantiu a vaga na semifinal. Além disso, esteve na semifinal diante do Internacional, no Beira-Rio, na virada épica por 2 a 1.

Vale destacar que Jesús Valenzuela será auxiliado por Antoni Garcia e Tulio Moreno. Juan Soto, por sua vez, comandará o VAR. Na primeira rodada do Grupo A, o Fluminense ficou no empate com o Alianza Lima (PER), no Peru, enquanto o Colo-Colo (CHI) bateu o Cerro Porteño (PAR).

Por fim, o venezuelano também esteve em duas partidas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Dentre elas, Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos e França 3 x 1 Polônia. Além delas, esteve presente também na semifinal que classificou a França para a decisão ao vencer o Marrocos por 2 a 0, mas como quarto árbitro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Venezuelano apita Fluminense x Colo-Colo (CHI) pela Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.