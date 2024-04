Lateral-esquerdo do Atlético Mineiro, Guilherme Arana passou por um susto mesmo em um dia a se festejar. Isso porque o jogador sofreu um acidente doméstico após a sua equipe confirmar o título do Campeonato Mineiro sobre o arquirrival Cruzeiro. Com isso, ele precisou ir para um hospital em Belo Horizonte.

No caso, o atleta comemorou com os seus companheiros ainda no gramado o 49º troféu de estadual do Galo e o quinto consecutivo. Tal situação ocorreu graças à vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no último domingo (07). Posteriormente, Arana organizou um churrasco mais privado, apenas com a presença de seus familiares. Na confraternização, ele sofreu um corte em um dos dedos e precisou procurar ajuda médica.

Simultaneamente ao atendimento, o lateral-esquerdo iniciou uma live em sua conta no Instagram. Em um determinado momento do procedimento, o médico questionou se o atleta recebeu orientações de se reapresentar na Cidade do Galo, nesta segunda-feira (08). Assim, o jogador aproveitou a oportunidade e com bastante humor e ironia respondeu com provocação ao Cruzeiro.

“A gente está na Libertadores, doutor. Tem time que não está, aí acho que amanhã é folga”, alfinetou Arana.

Próximo compromisso do Atlético e de Arana

Infelizmente, o Atlético, Arana e seus demais companheiros não vão ter muito tempo disponível para celebrar a conquista do Campeonato Mineiro. Afinal, já na próxima quarta-feira (10), a equipe retorna aos gramados. O compromisso será contra o Rosário Central, na Arena MRV. Vale ressaltar que o duelo será válido pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores.

Tanto o Galo como a equipe argentina venceram seus primeiros embates e têm os mesmos três pontos. O time mineiro leva vantagem porque goleou o Caracas por 4 a 1, na Venezuela. Já o Rosário Central venceu o Penãrol, do Uruguai, por 1 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Mesmo no hospital, Arana, do Atlético, faz provocação ao Cruzeiro; Entenda apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.