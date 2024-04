O atacante Endrick deve desfalcar o Palmeiras nos próximos jogos. O jogador vem lidando com um problema na coxa direita e deve passar os próximos dias no Reffis do clube. Assim, ele deve ficar fora do duelo contra o Liverpool, do Uruguai, na Libertadores, e também contra o Vitória, na estreia da equipe no Brasileirão.

Endrick sofreu uma pancada no amistoso pela Seleção Brasileira contra a Espanha, no dia 26 de março. Desde então, Abel Ferreira utilizou o atacante nas três partidas em sequência, mas precisou substituir o garoto em todas elas. O atacante não tem condições físicas para atuar os 90 minutos.

“Foi difícil, porque ele chegou da Seleção com uma pancada muito grande na coxa. Mesmo hoje (domingo) não foi o Endrick que conhecemos, estava 70%. Mas mesmo a 70% ele tem algo dentro dele”, disse Abel, após a partida contra o Santos.

Por conta das finais dos Estaduais, Endrick decidiu atuar no sacrifício, já que o duelo contra o Santos representou sua última final com a camisa do Palmeiras. Após levantar o troféu, ele admitiu que o problema tem incomodado e que vai parar por um tempo para tratar a lesão.

O Verdão não estipula um prazo para o retorno do atacante, mas acredita que sua recuperação não passe de duas semanas. Existe a expectativa que ele esteja em campo contra o Internacional, no dia 17 de abril, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Endrick tem lesão e vai desfalcar o Palmeiras nos próximos jogos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.