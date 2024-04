Cruzeiro demite Larcamón após vice-campeonato no Mineiro

Após a perda do título mineiro para o Atlético, na tarde do último domingo, o Cruzeiro decidiu demitir o técnico Nicolás Larcamón. Ele não resistiu à derrota para o rival por 3 a 1 e deixa o clube. Ele tinha contrato até dezembro de 2025 com a Raposa.

Em comunicado breve nas redes sociais, o clube informou ao seus torcedores a decisão.

“O Cruzeiro comunica que decidiu pela descontinuidade de Nicolás Larcamón no comando técnico da equipe. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Monaco. Agradecemos por todo o comprometimento no dia a dia do Cruzeiro e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais”, postou o clube.

Larcamón chegou ao Cruzeiro no início da temporada para comandar o time nas competições. Pesou contra o rendimento nas finais do Campeonato Mineiro, além da participação da Raposa na Copa do Brasil, eliminado na primeira fase para o Sousa-PB.

