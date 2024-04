Marcos Braz concedeu uma entrevista depois do título do Campeonato Carioca e comentou sobre as chances de Neymar jogar no Flamengo. O atacante é um dos principais astros do futebol mundial e já manifestou interesse em atuar no clube rubro-negro. O jogador atualmente pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

LEIA MAIS: Cebolinha rasga elogios para Tite e alfineta ex-técnicos do Flamengo: ‘Não tiveram honestidade’

Marcos Braz, dessa forma, abriu as portas para Neymar, mas reconheceu as dificuldades da contratação. O clube vem contratando reforços de peso e tem feito investimentos altos nos últimos anos. No entanto, os dirigentes rubro-negros ainda não estão com condições financeiras no momento de arcar com os custos do atacante.

“O Neymar sempre será bem vindo no Flamengo por razões óbvias. No entanto, na minha cabeça, hoje é uma contratação impossível. Afinal, tem vários pontos que botam em questionamento uma contratação como essa, até pelo atual contrato dele que é até 2027. Se ele quiser, será sempre bem vindo. Me dá os caminhos que não me importo de não achar. Se alguém me der o caminho, vou atrás na hora”, afirmou Marcos Braz.

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o 38° título do Campeonato Carioca. O time, dessa forma, agora entra em campo na próxima quarta-feira (10/04), diante do Palestino, às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Braz abre as portas para Neymar no Flamengo: ‘Será bem-vindo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.