Everton perde mais dois pontos na Premier League por violar regras financeiras

A comissão independente da Premier League voltou a punir o Everton com a perda de dois pontos na competição por violar as regras de lucratividade e sustentabilidade da liga. É a segunda pena imposta aos Toffees, que já soma oito pontos perdidos por conta de sanções.

A primeira ocorreu em novembro, em julgamento por quebra do fair play financeiro. Na ocasião, o Everton perdeu dez pontos, o que gerou revolta da torcida contra a Premier League. Contudo, no fim de fevereiro, o clube de Liverpol apelou contra a decisão da comissão independente e conseguiu reverter a pena para seis pontos.

Dessa maneira, com mais dois pontos perdidos por conta da nova punição, o Everton perdeu uma posição na tabela de classificação. Agora, está em 16º lugar, com 27 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

Em janeiro deste ano, o Everton voltou a ser denunciado por quebrar as regras do fair play financeiro da Premier League.

“Durante uma audiência de três dias no mês passado, a comissão independente ouviu evidências e argumentos do clube a respeito de uma série de potenciais fatores atenuantes para a violação admitida de 16,6 milhões de libras (R$ 106 milhões), incluindo o impacto de suas duas acusações sucessivas. Feito isso, a comissão determinou que a sanção adequada seria a dedução de dois pontos, com efeito imediato. A comissão independente reafirmou o princípio de que qualquer violação das regras financeiras é significativa e justifica, na verdade exige, uma sanção desportiva”, afirma em comunicado a comissão independente da Premier League.

Everton vai recorrer

Assim, o Everton afirmou que recorrerá da decisão por entender que a punição é injusta. Contudo, agradeceu à comissão por ter levado em consideração seus argumentos.

“Embora a posição do clube tenha sido a de que nenhuma sanção adicional era apropriada, o clube tem o prazer de ver que a comissão deu crédito à maioria das questões levantadas, incluindo o conceito de dupla punição, as importantes circunstâncias atenuantes que o clube enfrenta devido à guerra na Ucrânia e ao elevado nível de cooperação e admissão precoce da violação do clube. O Everton continua empenhado em trabalhar em colaboração com a liga em todos os assuntos relacionados com as regras financeiras, mas está extremamente preocupado com a inconsistência das diferentes comissões no que diz respeito às deduções de pontos aplicadas”, informou o clube inglês em nota oficial.

