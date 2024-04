Flamengo tem camisa comemorativa da conquista do 38° título do Cariocão

A vitória por 4 a 0 no placar agregado diante do Nova Iguaçu rendeu ao Flamengo mais um troféu do Campeonato Carioca. Clube com mais conquistas do estadual, o Mais Querido chegou ao seu 38° título. Na festa da taça, ainda no gramado do Maracanã, jogadores e membros do estafe rubro-negro receberam uma camisa comemorativa.

A Braziline, empresa parceira do Flamengo, produziu uma camisa em alusão ao título. O material conta com o desenho do Urubu, mascote do Rubro-Negro, além do número de vezes que o time conquistou a taça do Carioca.

“Criar produtos especiais para o Flamengo é sempre um prazer, e fazê-lo após um título, ainda mais. Esse é o tipo de trabalho e correria que gostamos de ter. Sem contar que essa camiseta é um daqueles produtos que todo o torcedor precisa ter, porque além de muito bonita ela conta uma grande história”, disse o diretor de novos negócios da Braziline, Carlo Mossi.

O torcedor rubro-negro pode adquirir o produto a partir desta segunda-feira, por meio do site oficial da Braziline.

