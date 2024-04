Fluminense promove mudanças no programa do Sócio Futebol

O Fluminense realizou uma série de mudanças nos planos do Sócio Futebol. Assim, as alterações têm o objetivo de rever a distribuição de prioridades na compra de ingressos e adequar a oferta de planos para a sequência da temporada de 2024. As mudanças, portanto, passarão a valer a partir do mês que vem e focam, sobretudo, nos planos Arquiba 100%, Arquiba 60%, Guerreiro e Leste Raiz.

Dessa forma, as alterações serão válidas apenas a partir dos novos contratos. A única exceção é o Arquiba 100%, que passa a ter limite de adesões a partir desta segunda-feira (8).

Arquiba 100%

A partir de agora, os planos da prioridade 1 serão limitados para buscar a relação ideal entre a demanda e a oferta de assentos na primeira onda de compras. O Arquiba 100%, assim, passa a ter limite de 30 mil sócios. O clube reabrirá as vendas periodicamente para garantir o preenchimento das vagas.

O Arquiba Família, por sua vez, terá redução no número de convidados, passando de três para duas pessoas com direito a compra com 50% de desconto além do titular.

Arquiba 75% substitui o Arquiba 60%

A principal mudança no catálogo é a criação do Arquiba 75%, que substituirá o Arquiba 60%. O novo plano, que estará disponível a partir do mês que vem, vai oferecer um desconto de 75% nos ingressos para todos os setores de arquibancada nos jogos do Fluminense como mandante. A mensalidade, portanto, será de R$ 80 e o plano entrará na segunda onda de prioridade.

Nesse sentido, os atuais sócios do Arquiba 60% serão migrados automaticamente para o Arquiba 75% sem reajuste no valor pago até o fim de seus contratos. Sócios com contratos mensais do Arquiba 60% terão a mensalidade reajustada a partir de junho. As mesmas regras, portanto, valerão para o Arquiba 60% Toda Terra, que passará a se chamar Arquiba 75% Toda Terra, no valor de R$ 65. Arquiba raiz

Outra mudança importante que será implementada nas próximas semanas será a criação do Arquiba Raiz. O plano terá adesão online, assim como dará desconto de 75% no setor Leste Superior e 50% nos demais setores de arquibancada (exceto Maracanã Mais). O Arquiba Raiz, aliás, custará R$ 40 e entrará na terceira onda de prioridade na compra de ingressos. Afinal, os sócios do Leste Raiz, que será extinto, seguirão com os mesmos benefícios e pagarão o valor atual até o fim de seus contratos vigentes. Guerreiro

A reformulação irá beneficiar também os torcedores dos planos Guerreiro e Guerreiro Toda Terra, que passarão a receber 100% do valor da mensalidade em cashback no app Zé Delivery. Por fim, os sócios do Guerreiro Toda Terra terão ainda um aumento no desconto na compra de ingressos, passando de 20% para 40%. Veja as principais mudanças Arquiba 100%: Limitado a 30 mil vagas, contando sócios ativos e inativos do Fluminense;

Sem alterações de valor, desconto e prioridade; Arquiba 75%: Substituirá o atual Arquiba 60%;

Prioridade 2 na compra de ingressos;

Mensalidade de R$ 80;

Desconto de 75% em todos os setores de arquibancada;

Atuais sócios Arquiba 60% serão migrados automaticamente para o Arquiba 75%, sem reajuste no valor pago até o fim de seus contratos;

Contratos mensais do Arquiba 60% serão reajustados em junho/2024;

As mesmas regras valerão para o Arquiba 60% Toda Terra, que virará Arquiba 75% Toda Terra, no valor de R$ 65. Arquiba Família Limitado a 5 mil vagas, contando sócios ativos e inativos;

Redução no número de convidados de 3 para 2. Arquiba Raiz Adesão online

Prioridade 3 em ingressos;

Mensalidade de R$ 40;

Desconto de 75% na Leste Superior e de 50% nos demais setores (exceto Maracanã Mais);

Sócios Leste Raiz permanecerão no mesmo plano, com o mesmo valor e benefícios, até o fim de seus contratos; Guerreiro e Guerreiro Toda Terra 100% de cashback do valor da mensalidade no app Zé Delivery;

Sócios do Guerreiro Toda Terra passam a ter 40% de desconto em ingressos;

