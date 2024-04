Grêmio x Huachipato: onde assistir, escalação e arbitragem

O duelo representa um reencontro após 11 anos. Afinal, os times já estiveram no mesmo grupo, na edição de 2013 do torneio. Na oportunidade, o Imortal avançou de fase na segunda colocação. Por outro lado, o adversário chileno encerrou sua participação na fase de grupos, pois terminou uma posição abaixo. Contudo, venceu a equipe gaúcha no Brasil e empatou em sua casa. Este último resultado, inclusive assegurou a classificação do Grêmio para a fase seguinte.

Onde assistir

A partida terá transmissão do streaming Paramount + a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho quer evitar a ressaca do título estadual após vencer o Juventude, de virada, por 3 a 1. Aliás, a conquista foi a sua sétima consecutiva. Isso porque o time quer evitar correr riscos na Libertadores, já que perdeu para o The Strongest em sua estreia pela competição. Vale ressaltar que na oportunidade, o técnico Renato Portaluppi escalou uma equipe alternativa, na altitude de La Paz, na Bolívia. Ainda por cima, é o quarto e último colocado do Grupo C, sem sequer somar pontos. Por isso, uma vitória sobre o Huachipato em casa se torna essencial.

Os desfalques certos para o comandante Renato Gaúcho são André Henrique, Carballo, Jhonata Robert, Mila e Reinaldo, todos machucados. Apesar disso, o técnico se apoia no bom momento do meio-campista Cristaldo e o centroavante Diego Costa. Ambos foram artilheiros do Gauchão com seis gols. No caso do atacante foram marcados em seis partidas.

Como chega o Huachipato

Os “Acereros” (os siderúrgicos na tradução para o português), asseguraram sua participação nesta edição da Libertadores ao conquistar o título do Campeonato Chileno, no ano passado. A propósito, o terceiro de sua história. Entretanto, na atual temporada não conseguiu manter o desempenho.

Afinal, na competição nacional, após seis rodadas, a equipe encontra-se na 12ª colocação, com apenas oito pontos. Além de uma distância de quatro pontos para a zona de rebaixamento. Em seu primeiro compromisso pela Libertadores, saiu atrás no duelo com o Estudiantes. Porém, garantiu o empate em 1 a 1 aos 35 minutos da segunda etapa, com gol de cabeça.

GRÊMIO X HUACHIPATO

2ª rodada do Grupo C da Libertadores

Data e horário: 8/4/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

HUACHIPATO: Parra; Loyola, Gazzolo, González (Malanca) e Leandro Díaz (Castillo); Martínez, Santiago Silva e Gonzalo Montes; Maximiliano Gutiérrez, Maximiliano Rodríguez e Cris Martínez. Técnico: Javier Esteban Sanguinetti

Árbitro: Leodan Gonzalez (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Jose Burgos (URU)

