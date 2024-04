O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Carlinhos nas redes sociais. O atacante se apresentou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (08/04) e realizou seu primeiro treinamento com os jogadores rubro-negros. O contrato do centroavante no clube é válido até dezembro de 2026.

