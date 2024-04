Mundial de Clubes: FIFA anuncia mudança na taça e logo

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, agitou a rede social nesta segunda-feira e o grande motivo foi o novo Mundial de Clubes da entidade, que será realizado na temporada 2025 nos Estados Unidos.

O mandatário parabenizou os clubes que já estão garantidos na competição do ano que vem e, de quebra, anunciou que a taça será remodelada e irá apresentar em breve o alvo de cobiça dos 32 participantes do torneio.

Atualmente, o design da taça do Mundial de Clubes da FIFA pertence a empresa Thomas Fattorini Ltd, que é do Reino Unido. O troféu pesa 5,2 kg e tem 50 cm de altura. Desde o seu lançamento, três brasileiros conseguiram levantar: São Paulo, Internacional e Corinthians.

Participantes do Mundial de Clubes

Com pouco mais de um ano para a disputa do Mundial de Clubes, 21 equipes já garantiram participação. O futebol brasileiro, que não vence desde a edição 2012, até o momento, será representado por Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

O Brasil só terá mais um participante, em caso de título na edição atual da Libertadores. Sendo assim, São Paulo, Atlético-MG, Botafogo e Grêmio podem integrar a lista.

Logo do Mundial de Clubes repaginado

Além da taça de campeão, outra mudança da FIFA no torneio será a logo. De acordo com as informações divulgadas por Gianni Infantino, a identidade visual da competição será modernizada e lançada em breve.

Veja a lista dos 21 classificados até o momento:

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Paris Saint-Germain (França)

Inter de Milão (Itália)

Juventus (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

León (México)

Auckland City (Nova Zelândia)

