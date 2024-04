Cristiano Ronaldo expulso na derrota do Al-Nassr para o Hilal

Cristiano Ronaldo perdeu a cabeça no clássico em que seu time, o Al Nassr, perdeu por 2 a 1 para o Al-Hilal, nesta segunda-feira (8/4), pela semifinal da Supercopa Saudita. Aos 40 da etapa final, com o placar em 2 a 0, numa bola que saiu para a lateral, no meio de campo, pela esquerda, CR7 se desentendeu com o defensor Al-Bulaihi e o empurrou. O lance gerou confusão. No fim, o juiz deu vermelho para CR7, que saiu reclamando da arbitragem . O jogo rolou no No Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Marcaram para o Ittihad, Al-Dawsari e brasileiro Malcom, em passe do ex-Flamengo Michael (o melhor em campo). Mané fez para o Nassr nos acréscimos. Com isso, o time de Neymar (fora desde outubro por lesão) não apenas se garantiu na final como aumentou o seu recorde mundial de vitórias, agora com 33, e uma invencibilidade de 41 partidas.

A final da Supercopa será nesta quinta-feira, entre o Hilal e o Al-Ittihad, que é o atual campeão e se classificou ao vencer o Al-Wehda por 2 a 1. O Al-Hilal é o maior campeão e busca o quarto caneco – ganhou em 2015, 2018 e 2021. O Ittihad buscará o segundo título.

CR7 perde gol feito

Etapa muito movimentada. O Al-Hilal procurou muito o jogo pelos flancos, principalmente com Michael pela direita e teve pelo menos três boas chances, uma com o ex-Flamengo e duas com Malcom (ex-Corinthians, Barcelona e Zenit), uma delas para grande defesa do goleiro colombiano Ospina. Já o Al Nassr levava perigo sempre que a bola chegava nos pés dos craques Mané e Cristiano Ronaldo. E foi de CR7 a melhor oportunidade do primeiro tempo, quando recebeu livre na entada da área e fuzilou. A bola passou raspando o travessão. Nos acréscmos, o Nassr chegou a fazer um gol com Otávio. Mas Cristiano Ronaldo, que tentou a finalização antes da bola chegar ao brasileiro naturalizado português, estava impedido. Dessa forma, o VAR anulou o tento.

Hilal vence; Cristiano Ronaldo expulso

O Al-Hilal começou melhor, sempre com Michael puxando os ataques. Aos quatro, Alhamddan perdeu gol feito ao, na pequena área, cabeceando por cima do gol de Ospina. O gol parecia uma questão de tempo e ele veio aos 16, com o artilheiro Al-Dwasari. Ele recebeu um lançamento em profundidade do sérvio Milinkovic-Savic e tocou na saída de Ospina. Três minutos depois, quase o segundo gol. Malcom acertou uma bomba de fora da área. Mas a bola foi na trave. O Hilal dava show. E Michael, também. Seu passe foi perfeito para Malcom, de cabeça, enfim deixar o seu e ampliar aos 27.

Aos 40, rolou toda a confusão que fgerou a expuilsão de CR7. Porém, mesmo com dez, o Nassr diminuiu nos acrpéscimos com Mané. E chegou a ter duas chances para empatar. Sem sucesso.

Benzema marca na vitória do Al-Ittihad

Na outra partida da Supercopa, no Al Nahyan, também em Abu Dhabi, nos Emirados, o atual campeão nacional e da Supercopa Al-Ittihad fez 2 a 1 no Al Wehda. Benzema, logo aos dois minutos, marcou o primeiro gol do jogo aproveitando jogada de Romarinho. Ainda no primeiro tempo, Hamdallah, em nova assistência de Romarinho ampliou para o Ittihad. No segundo tempo, o Ittihad perdeu muitos gols. Nos acréscimos, aos 47, o Al Wehda teve um pênalti a seu favor, que Fajr isolou. Contudo, aos 51, o time conseguiu diminuir o placar diminuiu o placar com um bonito gol de Al Eisa. Mas não teve tempo para o toime buscar o empate.

Entenda a Supercopa

A Supercopa teve seu início em 2013 e, nas últimas temporadas, deixou de ser jogo apnas entre os campeões do Sauditão e da Copa do Rei (similar à Copa do Brasil) e passou a contar com quatro times. Nesta edição jogam: Al-Ittihad (campeão saudita e atual campeão da Supercopa), Al-Hilal (campeão da Copa do Rei), Al Wehda (vice-campeão da Copa Rei) e Al-Nassr (vice-campeão do Sauditão).

