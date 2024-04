Brasileiro faz dois gols e decide jogo crucial para o acesso na Arábia Saudita

Em busca de uma vaga na segunda divisão da Arábia Saudita na próxima temporada, o Al Zulfi, do atacante Teco, venceu o Al Draih, no jogo de ida da final, por 3 a 0. Com atuação de gala, o brasileiro foi o craque da partida. Ele deu uma assistência para o gol que abriu o placar e fez os outros dois gols de sua equipe na partida.

“Muito feliz com a atuação que tivemos nesse primeiro jogo. O time todo está de parabéns, fomos praticamente perfeitos nesse jogo e conseguimos sair com um resultado muito bom para o segundo jogo. É muito bom poder ajudar o time marcando gols, ainda mais em uma partida decisiva. Estou muito feliz”, disse o brasileiro.

Com os dois gols marcados, Teco alcançou a marca de oito tentos anotados na temporada. Além deste bom número, o brasileiro contribuiu ainda com 14 assistências para gols dos seus companheiros. Apesar do bom resultado no jogo de ida, o atacante pregou cautela e disse o que o time precisa fazer para conquistar o acesso.

“Realmente foi um resultado muito bom, bem expressivo, mas o nosso time está bem focado e sabendo que não tem nada ganho. Vamos trabalhar muito forte durante a semana para que a gente possa chegar bem preparado, fazer um grande jogo e poder garantir esse acesso para a segunda divisão”, concluiu.

Com o bom resultado na primeira partida, o Al Zulfi pode perder por até dois gols que mesmo assim garante a vaga. Vitória do Al Draih por três leva a disputa para os pênaltis. Caso vença por quatro ou mais, o Al Draih avança.

