Corinthians x Nacional-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Nacional-PAR, nesta terça-feira (9/4), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O Timão tenta a primeira vitória na competição, após empatar com o Racing-URU na partida da de estreia. Por outro lado, os paraguaios perderam em casa para o Argentinos Junior e buscam sair da lanterna da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star Plus a partir das 19h (de Brasília)

Como chega o Corinthians

O técnico António Oliveira deve fazer alterações na escalação da equipe para essa partida. Uma das disputas abertas é no ataque. Afinal, artilheiro da equipe em 2024 com sete gols, ao lado de Yuri Alberto, Romero disputa vaga com Pedro Raul. Já no meio de campo, Breno Bidon tem a concorrência de Fausto Vera. Aliás, o argentino foi testado na equipe titular no treino deste sábado e pode começar o embate nesta terça-feira. Por fim, Igor Coronado, que se machucou na estreia pelo Corinthians, há um mês, vem treinando com bola e pode voltar a ser relacionado, mas não será titular.

Como chega o Nacional-PAR

Por outro lado, o Nacional vem encontrando dificuldades, ocupando a última posição no Campeonato Paraguaio. Em sua última partida, contra o Sportivo Ameliano em Assunção, o Nacional-PAR empatou em 1 a 1. Afinal, Arevalo abriu o placar logo aos três minutos, e Villagra igualou 15 minutos depois. Assim, para a partida contra o Corinthians, a única indecisão do técnico Victor Bernay é se optará por armar a equipe com quatro ou cinco jogadores no meio-campo. Contudo, tudo vai depender se o treinador vai optar por uma equipe mais defensiva ou equilibrada na Neo Química Arena.

CORINTHIANS X NACIONAL-PAR

2ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana

Data e horário: 9/4/2024 às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero (Pedro Raul), Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

NACIONAL-PAR: Antony Silva; Brian Blasi, Claudio Nuñez, Sergio Ojeda e Leonardo Rivas; Juan Fernando Alfaro, Blas Cáceres, Orlando Ganoa Lugo e Gustavo Caballero; Rodrigo Arevalo e Tiago Caballero. Técnico: Victor Bernay.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Jhon Galeggo (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians x Nacional-PAR: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.