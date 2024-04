Fluminense x Colo-Colo (CHI): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de empatar na estreia, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira (9) pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. Assim, o atual campeão mede forças com o Colo-Colo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, e busca a primeira vitória nesta edição do torneio continental.

Do outro lado, a equipe chilena bateu o Cerro Porteño na estreia e é líder isolado da chave com três pontos. Nesse sentido, um triunfo é essencial para que o Tricolor ultrapasse o adversário na classificação e mantenha o bom desempenho como mandante, visto que foi campeão em 2023 sem tropeçar no Maracanã.

Onde assistir

O confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores terá a transmissão do serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz pode ter duas novidades importantes para a sequência do torneio. Dessa forma, Paulo Henrique Ganso e Germán Cano treinaram com o restante do elenco e devem retornar ao time. Ao longo do treinamento desta segunda-feira (8), o treinador testou Martinelli como zagueiro ao lado de Felipe Melo, algo que pode se repetir diante do time chileno.

Por outro lado, Keno, Gabriel Pires e Marlon, que passou por uma artroscopia, Manoel e Renato Augusto, com dores musculares na panturrilha esquerda, devem ficar de fora. Além disso, John Kennedy e Diogo Barbosa também desfalcam a equipe por estarem suspensos.

Como chega o Colo-Colo (CHI)

No comando técnico da equipe chilena está um velho conhecido da torcida tricolor. Trata-se de Jorge Almirón, que era o treinador do Boca Juniors na decisão da última Libertadores, também no Maracanã. Dessa forma, no último final de semana, o Colo-Colo entrou em campo sem vários titulares e perdeu por 3 a 0 para o Ñublense.

Para o duelo desta terça-feira, a tendência é que o técnico repita a escalação da estreia, com a presença de Arturo Vidal, ex-Flamengo e Carlos Palacios, ex-Vasco. Por fim, o zagueiro Maximiliano Falcón é a única dúvida, com dores no pé.

FLUMINENSE X COLO-COLO (CHI)

Libertadores-2024 – 2ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 9/4/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli (Thiago Santos), Marcelo; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

COLO-COLO: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Leonardo Gil, Arturo Vidal; Carlos Palacios, Guillermo Paiva e Cristián Zavala (Marcos Bolados). Treinador: Jorge Almirón

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Antoni Garcia (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

