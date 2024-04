Dorival Júnior lista jogos para analisar atletas do futebol brasileiro

De olho na disputa da Copa América em junho, o técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, anunciou nesta segunda-feira que vai iniciar um trabalho de observação no futebol nacional ao longo do mês de abril.

No total serão 27 partidas observadas pela comissão do treinador. O primeiro será o confronto entre Corinthians e Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana. Até domingo, o planejamento é acompanhar 14 duelos.

De acordo com as informações da CBF, a equipe composta para avaliar os atletas tem o técnico Dorival Júnior, os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, os analistas Guilherme Lyra e João Marcos e o preparador físico Celso de Rezende.

Além da análise de jogo, a comissão técnica vai realizar visitas aos clubes para buscar mais informações de treino e comportamento de cada jogador.

“A intenção é aproximar ainda mais o trabalho da nossa Seleção com os clubes brasileiros. Já estamos falando com os profissionais dessas equipes de cada área. Queremos ter algo mais direto com cada clube. Queremos ter uma sintonia fina para quando convocarmos o atleta, sabermos muita informação daquele profissional”, disse Dorival Júnior ao site da CBF.

Confira abaixo os jogos que serão observados Dorival Júnior:

Terça-feira (9)

Corinthians x Nacional (PAR) – Sul-Americana

Fluminense x Colo Colo (CHI) – Libertadores

Grêmio x Huachipato (CHI) – Libertadores

Quarta-feira (10)

Internacional x Real Tomayapo (BOL) – Sul-Americana

São Paulo x Cobresal (CHI) – Libertadores

Flamengo x Palestino (CHI) – Libertadores

Atlético Mineiro x Rosario Central (ARG) – Libertadores

Quinta-feira (11)

Palmeiras x Liverpool (URU) – Libertadores

Sábado (13)

Criciúma x Juventude – 1ª rodada do Brasileirão

Fluminense x Red Bull Bragantino – 1ª rodada do Brasileirão

Domingo (14)

Vasco x Grêmio – 1ª rodada do Brasileirão

Athletico Paranaense x Cuiabá – 1ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro x Botafogo – 1ª rodada do Brasileirão

Vitória x Palmeiras – 1ª rodada do Brasileirão

Dia 16

Bahia x Fluminense – 2ª rodada do Brasileirão

Dia 17

Grêmio x Athletico Paranaense – 2ª rodada do Brasileirão

Fortaleza x Cruzeiro – 2ª rodada do Brasileirão

Juventude x Corinthians – 2ª rodada do Brasileirão

Flamengo x São Paulo – 2ª rodada do Brasileirão

Dia 20

Fluminense x Vasco – 3ª rodada do Brasileirão

Red Bull Bragantino x Corinthians – 3ª rodada do Brasileirão

Atlético Mineiro x Cruzeiro – 3ª rodada do Brasileirão

Dia 21

Vitória x Bahia – 3ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Flamengo – 3ª rodada do Brasileirão

Athletico Paranaense x Internacional – 3ª rodada do Brasileirão

Atlético Goianiense x São Paulo – 3ª rodada do Brasileirão

Dia 27

Cuiabá x Atlético Mineiro – 4ª rodada do Brasileirão

