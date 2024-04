Funcionário do Ceará exibe marcas de agressão de Thiago Galhardo e faz B.O.

Um funcionário do Ceará registrou boletim de ocorrência por conta de uma agressão de Thiago Galhardo, do Fortaleza, após a final do Campeonato Cearense no sábado. O Vozão venceu o Leão nos pênaltis no Clássico-Rei e, assim, ficou com o título estadual.

A vítima levou um chute do atacante do Fortaleza após confusão no encerramento da partida. Dessa forma, ele realizou exames de corpo de delito e registrou um boletim de ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia, no bairro Dias Macedo. Pelo protocolo do clube, os seguranças devem afastar dos atletas em caso de confusão. Foi neste momento, porém, que Galhardo o agrediu.

No boletim de ocorrência, o funcionário informou que presta serviço para o Ceará e que “ocorreu uma briga generalizada entre os jogadores; que se fez necessário fazer a segurança sendo que em determinado momento foi agredido com um chute na costela direita pelo jogador Thiago Galhardo, na covardia; que está com dores nas costas devido a lesão que sofreu; que foi orientado a registrar a ocorrência”.

O Ceará está prestando apoio jurídico e psicológico ao funcionário. Em campo, o Vozão volta a campo na quarta-feira. O adversário será o Sport, em Recife, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2024.

