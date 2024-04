Arsenal x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar em busca da vaga entre os quatro melhores da Uefa Champions League 2023/24. Afinal, nesta terça-feira, o Arsenal recebe o Bayern de Munique pelo jogo ida das quartas de final do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Emirates Stadium, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Space e da HBO Max a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Arsenal

Em busca do título inédito da Champions League, o Arsenal chega depois de eliminar o Porto nos pênaltis. A equipe londrina lidera a Premier League, mas quer voos ainda maiores nesta reta final de temporada. A missão entretanto, não será das mais fáceis.

Como chega o Bayern de Munique

Em temporada desastrosa, o Bayern tem na Champions League a última oportunidade de título. O clube alemão eliminou a Lazio na fase passada, mas sabe que o buraco desta vez será mais em baixo. A esperança está no atacante Harry Kane, que tem 38 gols em 37 partidas na temporada.

ARSENAL X BAYERN DE MUNIQUE

Uefa Champions League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de ida

Data e horário: 09/04/2024, 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Declan Rice, Odegaard e Kai Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier e Raphaël Guerreiro; Laimer, Goretzka, Sané, Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderqvist (SUE)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

