Técnico sofre infarto um dia após perder acesso no Paulista

“O clube precisa encontrar um melhor caminho para sempre, se permitir chegar em ocasiões como essa, porque uma hora vai ser muito favorável para que o melhor ocorra quando se enfrenta dificuldades. Poderíamos estar aqui comemorando o acesso, era o desejo de todos do elenco. Fica um sentimento amargo por essas razões todas, mas acho que um sentimento de dever cumprido, de ter feito o melhor possível, de não ter esmorecido e ter sempre procurado encontrar melhor forma de mobilizar as pessoas, valorizá-las e melhorá-las. Acho que as pessoas saem daqui melhor do que chegaram”, disse Sérgio Guedes, após a eliminação no último domingo.

Na tarde desta segunda, a Portuguesa Santista se pronunciou sobre o ocorrido com o seu treinador: