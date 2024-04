Athletico x Rayo Zuliano: onde assistir e escalações

Nesta terça-feira (08/04), Athletico e Rayo Zuliano-VEN entram em campo pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O jogo da chave E será disputado na Ligga Arena, em Curitiba. A bola vai rolar na casa do Furacão a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Athletico?

Após uma estreia com goleada diante do Sportivo Ameliano, o Athletico volta a campo pela Sul-Americana para embalar de vez no torneio continental. O técnico Cuca quer os três pontos em casa e promete um time bem agressivo. No ataque, a grande esperança é o trio de gringos formado por Agustín Canobbio, Gonzalo Mastriani e Bruno Zapelli.

Como chega o Rayo Zuliano?

Na estreia da competição, o Rayo Zuliano foi superado dentro de casa pelo Danubio-URU e agora precisa recuperar os pontos na Ligga Arena, diante do Athletico. Além de toda a dificuldade do confronto, outro obstáculo que o time venezuelano vai precisar encarar é o jejum de vitórias. Nos últimos sete jogos, a equipe perdeu cinco e empatou dois.

Athletico x Rayo ZulianoCopa Sul-Americana, fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: terça-feira, 09/04/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (BRA)

Athletico: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Leonardo Godoy, Fernandinho, Alex Santana e Lucas Esquivel; Agustín Canobbio, Gonzalo Mastriani e Bruno Zapelli. Técnico: Cuca.

Rayo Zuliano: Daniel Valdés; Angel Faria, Hermes Rodríguez, Diego Melean e Albert Barboza; Edwin Castro e Andrusw Araujo; Gerardo Padron, Gilmar Martinez e Saimon Ramírez; Armando Araque. Técnico: Elvis Martínez.

Onde assistir: SBT e ESPN

