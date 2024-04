Carlinhos recebe prêmio e celebra chegada ao Flamengo

Destaque do Nova Iguaçu na campanha do vice-campeonato carioca, Carlinhos chegou ao Flamengo. Anunciado nesta segunda-feira, afinal, ele também teve compromisso na festa de encerramento do torneio estadual, onde recebeu homenagem.

Com oito gols marcados, aliás, o centroavante apareceu na seleção do torneio. Assim, ele formou trio de ataque com Pedro, seu novo companheiro de Flamengo, e também com Bill, outro atleta do Nova Iguaçu na escalação ideal.

Já pensando no futuro, Carlinhos falou com a imprensa na chegada ao evento. O atacante comentou sobre as primeiras impressões no Ninho do Urubu e elogiou a estrutura rubro-negra, sua casa a partir de agora.

“Foi uma experiência boa. Estive lá, conheci minha futura casa, meus companheiros de trabalho. Fui muito bem recebido. A estrutura do Flamengo é excepcional”, declarou.

A estreia do centroavante poderá acontecer no próximo domingo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Em um duelo de times rubro-negros e campeões estaduais, o Flamengo enfrentará o Atlético-GO, fora de casa, na abertura da competição. O jogo será no Estádio Serra Dourada, na capital Goiânia, às 16h (de Brasília).

