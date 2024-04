Gabriel Jesus revela drama pessoal por lesões em sequência

Titular em apenas quatro dos 14 jogos do Arsenal neste ano, Gabriel Jesus está lutando para recuperar uma boa sequência no time antes do confronto contra o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League, nesta terça-feira, às 16h, em Londres. O atacante brasileiro compartilhou os desafios que tem enfrentado devido às lesões.

“Eu não costumo falar muito sobre minha condição física. No ano passado, após a Copa do Mundo, sofri uma lesão no joelho. Apesar de me recuperar bem, tive uma recaída durante a pré-temporada e precisei passar por outra pequena cirurgia. Retornei e joguei três partidas completas, mas logo após sofri outra lesão. Durante um treino, levei uma pancada. Poucas pessoas sabem disso. Estou apenas tentando me manter em forma e contribuir o máximo possível para o Arsenal. Infelizmente, tenho enfrentado alguns problemas nesta temporada e espero que no próximo ano isso não ocorra”, disse Jesus.

Dores acompanham Gabriel há tempos

Gabriel sofreu uma grave lesão no joelho durante a Copa do Mundo. Ele admite que não se lembra da última vez em que esteve sem dor durante uma partida.

“Não consigo recordar a última vez que joguei futebol sem sentir dor. Não posso reclamar. Estou focado em me recuperar da melhor maneira possível e estar pronto para o próximo jogo. Mantenho minha mentalidade forte e busco ajudar o time”, relatou.

Nas últimas duas partidas em que foi titular, o camisa 9 atuou como ponta pela esquerda, embora prefira jogar centralizado. No entanto, diante da falta de oportunidades e da forte competição no ataque do Arsenal, Jesus está disposto a se adaptar às preferências de Mikel Arteta.

“Não estou aqui para dizer que não me importo de jogar como ala, embora minha posição natural seja a de centroavante. Nesta fase da temporada, não há espaço para reclamações. Eu nunca reclamo. Apenas quero trabalhar. Neste momento da temporada, deixarei meu ego de lado e ajudarei da melhor maneira possível, fazendo o que o técnico desejar para contribuir com o time”, acrescentou.

Números

Jesus marcou oito gols e deu cinco assistências em 28 jogos pelo Arsenal na temporada 2023/24. A competição no ataque ficou mais acirrada, com o bom desempenho de jogadores como Kai Havertz e Trossard. O brasileiro afirma não se importar com as comparações, mas reconhece que se cobra.

“As pessoas gostam de analisar estatísticas. Eu não me importo. Meu objetivo é vencer jogos e conquistar troféus.

Mas sou atacante. Quero marcar gols, devo marcar gols, então estou sempre tentando. Não sei o que acontece na Champions League, mas estou apenas aproveitando a oportunidade. É uma competição incrível e estou fazendo o meu melhor para ajudar o time da melhor forma possível”, declarou.

Jesus, em suma, marcou quatro dos seus oito gols na temporada na Champions League.

