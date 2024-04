Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contrato com a Globo entre 2025 e 2029

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta segunda-feira, o contrato de transmissão dos clubes da Libra para o período entre 2025 e 2029. Em evento realizado na Gávea, 218 votos conselheiros votaram a favor, enquanto 149 pessoas votaram contra. A votação teve sete abstenções.

Por conta da reunião do Conselho Deliberativo, parte da diretoria não esteve na premiação do Campeonato Carioca, na Zona Oeste da cidade. Marcos Braz foi ao evento, mas não ficou até o final para se dirigir à Gávea. O presidente Rodolfo Landim, contudo, ficou apenas na votação.

O contrato prevê transmissão com exclusividade nas diferentes plataformas da empresa das partidas como mandantes dos clubes que fecharam com a Libra. São eles: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória. Outros clubes também podem se juntar ao grupo no futuro.

O atual contrato de transmissão termina no fim deste ano. Para a próxima temporada, existe a possibilidade de uma nova liga ser formada no futebol brasileiro. Até o momento, porém, não há acordo entre os clubes para que isto aconteça na prática.

Além da Libra, existe outro bloco: a Liga Forte União, que tem Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.

