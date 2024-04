Vai começar! Relembre as últimas estreias do Vasco no Brasileirão

Sem jogos oficiais desde o dia 17 de março, o Vasco vai, enfim, voltar a campo. É neste domingo (14), em São Januário, contra o atual vice-campeão brasileiro Grêmio, na abertura do Brasileirão.

E o Jogada10 resolveu entrar no túnel do tempo para relembrar as últimas dez estreias do Cruz-Maltino no certame. Antes de prosseguir na matéria, caro leitor, tente adivinhar qual o aproveitamento do time carioca nos jogos em questão.

Pois bem, os que “chutaram” 63,3%, acertaram. Isso representa, aliás, campanha melhor do que o campeão Palmeiras, que, em 2023, venceu o Brasileirão com “apenas” 61,4% dos pontos disputados.

LEIA MAIS: Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio começa nesta terça; saiba

A lista começa em 2010, quando o time de São Januário foi ao Mineirão, mas perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1. Nos três anos seguintes, porém, três vitórias. Contra Ceará, Grêmio e Portuguesa.

Depois, uma sequência de duas estreias sem vencer: empate com o Goiás em São Januário e goleada por 4 a 0 para o Palmeiras. Voltou a vencer em 2018, contra o Atlético-MG, mas perdeu no ano seguinte – Athletico.

De lá para cá, então, o Cruz-Maltino emplacou duas vitórias seguidas: contra Sport, em 2020, e Atlético-MG, em 2023. Lembrando que o Vascão esteve na Série B nos anos de 2014, 16, 21 e 22 no período.

Relembre os jogos

2010 – Atlético-MG 2 x 1 Vasco, Mineirão

2011 – Ceará 1 x 3 Vasco, PV

2012 – Vasco 2 x 1 Grêmio, São Januário

2013 – Vasco 1 x 0 Portuguesa, São Januário

2015 – Vasco 0 x 0 Goiás, São Januário

2017 – Palmeiras 4 x 0 Vasco, Allianz Parque

2018 – Vasco 2 x 1 Atlético-MG, São Januário

2019 – Athletico 4 x 1 Vasco, Arena da Baixada

2020 – Vasco 2 x 0 Sport, São Januário

2023 – Atlético-MG 1 x 2 Vasco, Mineirão

Total: 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aproveitamento: 63,3%. Gols pró: 14. Gols contra: 14. Saldo: 0

E no domingo, torcedor: o que será da estreia do Gigante da Colina na competição? Sequência dos bons resultados em estreias ou tropeço em casa diante da torcida? As cartas serão lançadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vai começar! Relembre as últimas estreias do Vasco no Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.