Fluminense aposta em sinergia com a torcida no Maracanã para buscar o bi

Após o empate na estreia, fora de casa, o Fluminense volta a atuar pela Libertadores no Maracanã. Isso acontece logo após o título inédito que ficará para sempre marcado no coração do torcedor. No primeiro jogo no palco do triunfo sobre o Boca Juniors, o clube aposta em toda a atmosfera que o empurrou em direção à conquista emblemática.

Na última temporada, a relação do tricolor com o estádio ficou marcada e gerou momentos inesquecíveis. Além disso, o clube carimbou títulos históricos em um dos anos mais vitoriosos de sua história. A aliança entre campo e arquibancada foi essencial para a caminhada até a Glória eterna e isso se reflete também nos números.

Média na temporada gloriosa

Em 2023, o clube teve média de público de 40.672 torcedores nos jogos em que foi mandante no estádio. Os comandados de Fernando Diniz atuaram 32 vezes como mandante no Maracanã, sendo seis jogos pela Libertadores, 16 pelo Brasileiro, dois pela Copa do Brasil e oito pelo Carioca. Foram 22 vitórias, sete empates e somente três derrotas, contabilizando um aproveitamento de 76%.

A maior média do clube no estádio na última temporada foi justamente na Libertadores, com 61.114 em seis jogos. Foi na competição continental que o Fluminense registrou seu recorde de público como mandante em 2023. Na partida contra o Internacional, pela semifinal, quando 67.515 torcedores estiveram no estádio.

O aumento do público nos estádios fez o Fluminense ultrapassar a marca de 1 milhão de torcedores presentes em 2023. Ao todo, as arquibancadas do Maracanã receberam 1.301.509 torcedores em jogos da equipe carioca. Na partida contra o Internacional pela semifinal da Libertadores, 51.399 dos 67.515 torcedores presentes eram sócios, registrando o maior número em um jogo da história do programa.

Busca pelo bi e sinergia com a torcida

