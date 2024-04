Endrick terá substituto? Leila Pereira define planos do Palmeiras no mercado

O Palmeiras curte o título do Paulistão, mas não deixa de pensar no futuro. Seu grande craque, Endrick, já tem data para deixar o clube. O atacante vai partir em julho, quando completa 18 anos e vai se apresentar ao Real Madrid. Contudo, de acordo com a presidente do Verdão, Leila Pereira, o clube não deve trazer nenhuma peça de reposição para o jovem.

A mandatária falou durante a premiação do Campeonato Paulista e disse que deve apostar nos jogadores que já estão no elenco, além das peças que vão retornar do departamento médico.

“Não pensamos em reposição. O Dudu está voltando, o Bruno Rodrigues também, meninos promissores da base. Estamos sempre atentos ao mercado, mas não queremos criar expectativa no torcedor, porque às vezes uma peça que queríamos não pode vir ou não acerta, não quer vir ao Brasil”, disse Leila Pereira, que prosseguiu.

“Estamos atentos ao mundo para fortalecer nosso elenco. Mas a nossa grande contratação são os atletas que estão hoje no Palmeiras. Renovei com todos eles, só de fazer eles ficarem no Palmeiras é uma grande contratação, que o Abel fique no Palmeiras também é uma grande contratação”, completou.

As opções para o lugar de Endrick

Abel Ferreira tem, atualmente, à disposição para o ataque: Flaco López, artilheiro do Paulistão com 10 gols, Breno Lopes, Lázaro, Rony, Estêvão e Luis Guilherme. Ele deve ganhar o retorno de Dudu e Bruno Rodrigues nos próximos meses. Por outro lado, Endrick já vive clima de despedida e avisou ao Verdão que será um ”até logo”.

