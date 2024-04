Marcelo Teixeira adianta que Santos tem três reforços confirmados para a Série B

O Santos vai se reforçar para a Série B, e, ao menos, três novos jogadores devem chegar no clube nos próximos dias. Quem confirma é o próprio presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, durante a premiação do Campeonato Paulista. O mandatário não quis revelar os nomes, mas disse que tudo está muito bem encaminhado, ainda mais após a queda do transfer ban da Fifa.

“Não posso ainda falar quem são e quantos são, porque não estão assinados, mas o empecilho era o transfer ban. Nós resolvemos o transfer ban e agora temos a possibilidade de regularizarmos esses atletas. Não são também na proporção do início do ano, como trouxemos 15 novos atletas, mas contratações pontuais que venham a dar ao Santos uma condição melhor de disputar o Brasileirão”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu.

“As posições são claras também. O Paulistão era um campeonato que, apesar de muito forte e o mais competitivo, também servia como laboratório. Era um laboratório para nós avaliarmos bem a reação do grupo, e a reação foi excelente, porque nós chegamos a decidir o campeonato e resultados em clássicos como não alcançávamos há muito tempo. Tudo isso é bem avaliado, mas o que nós queremos mesmo agora é qualificar melhor o grupo. Nesse laboratório nós percebemos que em algumas posições ainda nós continuamos carentes, não apenas por causa dos titulares, mas para compor o grupo. Para ficar mais qualificado, mais forte”, completou.

Carille revela posições carentes no Santos

Por outro lado, Fábio Carille também esteve presente na premiação e falou sobre reforços. O treinador admitiu que espera ao menos mais três contratações, mas revelou quais posições devem ser reforçadas em breve.

“Dois ou três. Bem pontuais aí, pedindo a Deus que dê bastante sabedoria para que chegue jogadores qualificados para potencializar esse grupo que já deu um resultado tão legal. As posições, eu já falei sobre isso, é um jogador de ponta, porque eu penso que o Otero vai para a seleção e tem Copa América esse ano. Estamos de olho na lateral também, e uma outra posição que talvez a gente possa perder jogador e a gente tem que estar bem atento ao mercado”, disse Carille.

Apesar de fazer mistério na última posição, as novas caras devem ser um zagueiro ou um meia de criação. Isso porque Joaquim convive com sondagens e pode sair. Além disso, o Santos só tem Cazares e Giuliano para atuar na armação e gostaria de mais uma opção.

O post Marcelo Teixeira adianta que Santos tem três reforços confirmados para a Série B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.