Fernando Seabra é o novo treinador do Cruzeiro

O Cruzeiro acertou os detalhes para anunciar o seu novo treinador. Trata-se de um antigo conhecido da torcida: Fernando Seabra. A Raposa está sem técnico desde segunda-feira (8), quando demitiu Nicolás Larcamón, dispensado após a derrota no clássico e a perda do título do Campeonato Mineiro.

A informação foi antecipada pelo “O Tempo” e confirmada pelo Jogada10. O treinador estava nas divisões de base do Red Bull Bragantino e, agora, vai assumir o time profissional da Raposa.

Seabra, aliás, já esteve no Cruzeiro. Ele trabalhou na base da Raposa e finalizou a temporada passada como comandante do time principal ao lado de Paulo Autuori. Na ocasião, a diretoria celeste tinha acabado de demitir Zé Ricardo.

Fernando já treina a Raposa nesta terça-feira (9). Pesou a favor do treinador o conhecimento da realidade do Cruzeiro e, sobretudo, o elenco que a agremiação tem a oferecer neste momento.

O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira (11), às 21h (de Brasília), contra o Alianza, da Colômbia, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

