Urso estaria em seu habitat natural na Rússia? Pois é. Identificação instantânea? Clubes daquele país querem, assim, tirar o atacante do Botafogo. Os europeus estão de olho na fera. Mas quem sai na frente é o CSKA, que, aliás, já fez contatos pelo jogador, segundo o jornalista Fábio Aleixo.

Novo técnico do Botafogo, Artur Jorge já adiantou que pode enxugar o elenco, pois não gosta de trabalhar com grupos muito numerosos, como é o caso do Botafogo. Neste sentido, Urso é um dos nomes que podem parar em outras equipes, já que enfrenta uma concorrência pesada no setor e não esteve entre as primeiras opções.

Em 2023, o Botafogo acertou sua contratação, mas logo o emprestou para o Ituano. No ano passado, Urso se destacou pelo Audax, inclusive, na final da Taça Rio contra o próprio Glorioso (chegou a balançar redes).

Já em 2024, o atacante virou alternativa do técnico interino Fábio Matias, quando este queria poupar os titulares. A melhor apresentação de Urso foi no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pela última rodada deste edição do Campeonato Carioca. Ele marcou um dos gols no triunfo por 4 a 2 do Mais Tradicional.

A fera tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025. Sua multa rescisória está estipulada em R$ 180 milhões.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Russos querem tirar Urso do Botafogo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.